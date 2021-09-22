وفاة ثاني رئيس جزائري سابق في أسبوع واحد.. من هو بن صالح «نازع الألغام»؟

أعلنت صحيفة الشروق الجزائرية، وفاة رئيس الجزائر الأسبق عبدالقادر بن صالح، عن عمر ناهز 80 عاما، حيث توفي الفقيد الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمة السابق، بعد تدهور صحته، وذلك حسب ما أعلنت القناة الوطنية الجزائرية،

كما أعلن مجلس الأمة الجزائري في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، موضحا أن رئيس الدولة السابق توفي اليوم الأربعاء.

ثاني رئيس سابق في أسبوع

ويعد الفقيد هو ثاني رئيس سابق يموت في أسبوع واحد، بعد عبد العزيز بوتفليقة الذي توفي في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن بيان رئاسة الجمهورية، أن جنازة الرئيس الراحل ستشيع غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

عبد القادر بن صالح

ولد الرئيس الراحل في 24 نوفمبر 1941، بفلاوسن في ولاية تلمسان، وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي.

وفي سنة 1959 التحق بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري، انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سنه الثامنة عشر، وكانت مهمة «بن صالح» في الثورة زرع ونزع الألغام.

وشغل «عبدالقادر» منصب الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة، وبعد انقضاء 90 يوما، مدد المجلس الدستوري بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح في منصبه حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.

وكان أيضا خامس رئيس للدولة في تاريخ الجزائر، بعد رابح بيطاط (1979)، ومحمد بوضياف (1992) وعلي كافي (1992 – 1994)، واليامين زروال (1994 – 1995).

في عام 1977، قرر «بن صالح» العودة إلى النشاط السياسي، وانتخب نائبا برلمانيا عن محافظة تلمسان «غرب الجزائر» لثلاث مرات متتالية، ما سمح له بالبقاء في منصبه 15 سنة كاملة، وتولى خلالها رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري لمدة 10 سنوات.

سفير الجزائر بالسعودية

والتحق بعدها رئيس الجزائر المؤقت بالسلك الدبلوماسي عام 1989، حيث عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية، وممثلا دائما لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وبعدها جرى تعيينه في منصب مدير للإعلام وناطقا رسميا لوزارة الخارجية الجزائرية.

في أكتوبر 1993، كان «بن صالح» عضوا وناطقا للجنة الحوار الوطني التي قادت الحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني.

وفي مايو 1994، تم انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا لبرلمان الانتقالي لمدة 3 أعوام، وفي فبراير1997، أسس حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، وحصل على أغلبية مقاعد البرلمان الجزائري في انتخابات 1997.

وانتخب عبد القادر بن صالح رئيسا لـ«أول برلمان» في 14 يونيو 1997، وانتخب عام 2000 رئيسا لاتحاد البرلمان العربي لعامين، ورئيساً للاتحاد البرلماني الأفريقي في 2004.

وفي 2 يوليو 2002، انتُخب عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة «الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري»، وأعيد انتخابه بالمنصب ذاته في11 يناير 2007، وفي 10 يناير 2016.