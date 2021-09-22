مذكرة تفاهم بين «التطوير المهني» و«حاضنة أعمال مسار» بجامعة سوهاج

وقّع مركزي «حاضنة أعمال مسار»، والتطوير المهني بجامعة سوهاج مذكرة تفاهم، للتعاون المشترك من أجل تقديم برامج تدريبية للطلاب والخريجين، في مجالي ريادة الأعمال والتطوير المهني للتأهيل لسوق العمل.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسهم في استفادة الشباب وبناء قدراتهم، وتقديم الدعم الفني لهم، واحتضان أصحاب المشروعات الناشئة، بما يساهم في فتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل لائقة لشباب المحافظة.

تبادل الخبرات والدعم الفني

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، في بيان صحفي، اليوم، أن مذكرة التفاهم تركز على تبادل الخبرات الفنية والدعم الفني بين كلاً من الطرفين وتبادل قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، وإعداد وتقديم دورات تدريبية مشتركة فيما بينهما، بالإضافة إلى تسهيل استخدام موارد كلاً منهما في تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أن المركز سيقوم بإعداد كوادر فنية من مدربين واستشاريين في عدة مجالات مثل مهارات الإتصال، برامج إدارة المشروعات والتسويق لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة، وتقديم الدعم الفني لخريجي البرامج التدريبية بالمركز، إلى جانب التكامل والتعاون مع الخدمات الفنية التي تقدمها حاضنة أعمال مسار.

حضر التوقيع الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز حاضنة مسار بالجامعة، الدكتور محمود المنشاوي مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، الدكتورة أمل عبد الرحمن المدير التنفيذي لمشروع مراكز التكوين المهني بالجامعات التابع للجامعة الأمريكية، والدكتور هاني السلاموني رئيس قطاع البرامج والمشروعات وعضو مجلس إدارة إنرووت للتنمية، أكمل نجاتي خبير ريادة الأعمال وعضو مجلس الشيوخ المصري والدكتورة مريم عبد الكريم مسئول تطوير الأعمال بإنرووت للتنمية.