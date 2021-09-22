آخر فرصة للطلاب للتسجيل في تنسيق الشهادات المعادلة 2021

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدّ فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية، لتنسيق الشهادات المعادلة 2021، حتى يوم السبت 25 سبتمبر، نظرا لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات في الاختبارات التي أداها الطلاب، وحرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب، مشيرة إلى أنّ هذا العام عام استثنائي نظرا لوجود 3 شهادات دولية مختلفة ببيانات مختلفة وتتعاون الوزارتان لتيسير قبول الطلاب.

تنسيق الشهادات المعادلة 2021.. شروط التقديم

واشترطت وزارة التعليم العالي، على الطلاب المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة 2021، تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات.

وطالبت بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر، موضحا بها تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، وشهادة تحركات موضحا بها تواريخ الدخول والخروج، وشهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات، وشهادة الميلاد المصرية.

تنسيق الشهادات المعادلة 2021 على موقع التنسيق الإلكتروني

وحددت وزارة التعليم العالي، الخطوات الواجب اتباعها للتقديم في تنسيق الشهادات المعادلة 2021، على موقع التنسيق الالكتروني كالتالي:-

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ثم يدخل لصفحة الشهادات المعادلة ويضغط على رابط تسجيل جديد للحصول على رقم الدخول وإجراءات الدفع.

- يختار للطالب نوع الشهادة المعادلة الحاصل عليها وتسجيل البيانات.

- تسجيل بيانات الطالب (الاسم - البريد الإلكتروني - التليفون المحمول - الديانة - النوع - الرقم القومي - عنوان إقامة الطالب داخل مصر)، لتوزيعه وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، ثم الضغط على مفتاح التالي.

تنسيق الشهادات المعادلة 2021.. السبت آخر يوم في تعديل الرغبات

- يراجع الطالب بياناته والتأكد من نوع الشهادة التي اختارها ومراجعة بياناته، ومن ثم الضغط على تسجيل الطلب.

- يدخل الطالب بياناته الأساسية ودرجاته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار رغباته من القائمة المتاحة له على الموقع بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة.

- يطبع الطالب رغباته التي سجلها على الموقع، ويستطيع تعديل رغباته حتى إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.