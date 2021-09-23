اليوم.. تسليم الشهادات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم شهادة الثانوية العامة للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، اليوم، بالمدارس الثانوية على مستوي الجمهورية، استعدادا للتقديم في المرحلة الثالثة للتنسيق بالجامعات 2021، وذلك بعد اعتمادها من الوزير الدكتور طارق شوقي، أمس الأول الثلاثاء، بنسبة نجاح 87%.

وبلغ عدد الناجحين 133و774 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة الدور الثاني 2021، والراسبين 20 ألف؛ إذ كان عدد طلاب هذه المرحلة 153 ألف و852 طالب وطالبة للامتحانات، حضر منهم 153 ألف و794 طالب وطالبة.

تسليم الشهادات للناجحين في الثانوية العامة شخصيا

ووجهت وزارة التربية والتعليم، مديري المدارس الثانوية، بتسليم شهادات الناجحين لأصحابها شخصيا، وتعتمد بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة أو الإدارة التعليمية «بالنسبة للمدارس التي ليس بها خاتم شعار الجمهورية»، وطلاب المنازل، وذلك قبل تسليمها للطلاب الناجحين.

وقالت وزارة التعليم، إنه إذا لم يتسلم الطالب استمارته خلال 3 أيام من تاريخ إعلان النتيجة، يُخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لاستلام استمارته، وتُحرر كشوفا بالاستلام من عدة صور تُحفظ إحداها بقسم شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

65 جنيها رسوم طباعة شهادة النجاح وجنيهين لطابع نقابة المهن التعليمية

وترصد «الوطن» في السطور التالية، الطوابع والرسوم التي حددتها وزارة التربية والتعليم لطباعة وتحرير الشهادات لطلاب الثانوية العامة 2021، وهي كالتالي:

- إلزام كل طالب ناجح بلصق طابع نقابة المهن التعليمية بقيمة جنيهين على الاستمارة الدالة على نجاحه.

- إتاحة الطوابع في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد.

- لا يجوز تحصيل قيمة الرسم نقدًا.

- تحصيل مبلغ 65 جنيهًا قيمة دمغة وتكلفة وطبع وتحرير الشهادة.

- عدم تسليم الإخطارات الدالة على نجاح الطلاب الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد بتسديدهم الرسوم والإعفاء منها.