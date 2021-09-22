ضبط 5 مصانع ومخزن دون ترخيص في الشرقية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقاهرة بالتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية وإدارة تموين مركز بلبيس، حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية بدائرة المركز للتأكد من استيفاء الشروط والتراخيص.

5 محاضر جنح لمصانع ومخزن

وأسفرت الحملة التي نفذتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقاهرة، بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية عن تحرير 5 محاضر جنح لخمسة مصانع ومخزن، دون ترخيص.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشأت التي تم التفتيش عليها تمثلت في «عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئي - عدم وجود موافقة بيئية»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتقديم مسئولي تلك المنشآت للنيابة العامة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية

من جهته، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وكلف بتدشين حملات للتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وبيان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير، وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، من خلال تحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المختصة.