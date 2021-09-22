قطار يحطم سيارة ومصرع قائدها في قنا (صور)

لقي مواطن مصرعه، قبل قليل، إثر اصطدام قطار ركاب قادما من نجع حمادي ومتجها إلى الأقصر، بسيارة ملاكي، أثناء مرورها على مزلقان غير شرعي في قرية «فاو بحري»، بدائرة مركز دشنا، في محافظة قنا، حيث أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة.

تلقى اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً بمصرع مواطن يُدعى «محمد عبد المالك السيد»، 44 سنة، كان يقود سيارة ملاكي على مزلقان غير شرعي بقرية «فاو بحري»، دائرة مركز دشنا.

اصطدم قطار بسيارة ملاكي

وتبين بحسب مسؤول في السكة الحديد في دشنا، رفض ذكر أسمه، أن قطار ركاب «نجع حمادي - الأقصر»، اصطدم بسيارة ملاكي على مزلقان «الياسنية»، التابعة لقرية «فاو بحري»، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وأكد المصدر أن الحادث تسبب في تحطم السيارة تماماً، ومصرع قائدها، بالإضافة إلى حدوث أضرار في جرار القطار، مما تسبب في توقف الحركة على الخط الحديدي.

ويجري حالياً رفع أثار الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.