ما هي أنشطة التوكاتسو لطلاب الصف الرابع الابتدائي؟.. «التعليم» تجيب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، عن مفهوم وأنواع أهداف أنشطة التوكاتسو والتي يجرى تطبيقها لطلاب الصف الرابع الابتدائي مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنها لها أنواع مختلفة، تسهم في خلق حياة جذابة من الأنشطة والتعليم داخل الفصل المدرسي في المدارس المصرية اليابانية والمدارس الخاصة.

أبرز المعلومات عن أنشطة التوكاتسو

- لها أنواع مختلفة أبرزها أنشطة الفصل وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وتناوب الأنشطة اليومية للفصل، وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة.

- أنشطة مجلس التلاميذ، وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وتوجد بإدارة وتخطيط الأنشطة والتبادل الثقافي القائم على جماعات مختلفة من الفئة العمرية داخل المدرسة.

أنشطة التوكاتسو تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسر

- تحول الأنشطة الخاصة بـ«التوكاتسو»، دور المعلم من مدرس إلى ميسر فلم يعد دور المعلم مجرد تعليم المعارف والمفاهيم الصحيحة حتى يتمكن التلاميذ من الوصول إلى إجابة صحيحة، ولكن تسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ من خلال التجربة والخطأ في بيئة الفرد أو المجموعة الصغيرة أو الفصل بالكامل.

- أنشطة المناسبات المدرسية، وهي أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين، بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهي أنشطة يجرى القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.

أنشطة التوكاتسو تطور المهارات الشخصية والاجتماعية

- تحقق أنشطة التوكاتسو التنمية الشاملة للطفل وتنمية الحكم الذاتي والانتماء والكفاءة لدى الطالب.

- تهتم بالتقييم الذاتي، ومناقشة السلوكيات الناتجة عن المشاركة في الأنشطة بصفة فردية أو اجتماعية.

- تتيح أنشطة التوكاستو تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة عندما يدخلون العالم الحقيقي، وهذه الحياة الجماعية هي أساس التوكاتسو لأنها تتطلب من الأعضاء مشاركة المهام، ووضع القواعد، وتجربة القيادة وكذلك التقيد والالتزام بالنظام.

- تهدف إلى خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم.