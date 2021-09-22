تطوع بالحصة.. شروط تعاقد حملة المؤهلات العليا بمدارس التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التطوع للراغبين في التعاقد مع الوزارة بنظام الحصة، في إطار قرار الدولة بعدم التعيين، بطرق مبتكرة لا تكلف ميزانية الدولة بما يزيد عن حاجتها، وذلك بعد توفر عدد من الشروط في الراغبين في التعاقد المؤقت بالمدارس، بعد توافر بعض الشروط.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، شروط التعاقد مع العاملين في قطاع وزارة التربية والتعليم للعمل بالحصة، وفق تصريحات سابقة لدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في السطور التالية..

شروط التعاقد مع وزارة التربية والتعليم

وبحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، فقد تم فتح باب التطوع أمام مساعدي المعلمين راغبي التعاقد بنظام الحصة في المدارس، وذلك بعد توافر بعض الشروط وهي كالآتي:

يمكن الاستعانة من غير العاملين في مدارس من حملة المؤهلات العليا في المجالات التربوية فقط.

الأولوية للتعاقد مع الأشخاص ذوي خبرة سابقة في التدريس.

لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرا، على التأكيد بعدم المطالبة بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة.

لا يقبل المتطوعين في مدارس بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.

بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.

يحصل المتطوع على رخصة للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه اول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملن وموجه أولى المادة نظير مكافاة مقطوعة (20) جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.

يشار إلى أن الوزارة تسعى لسد العجز في عدد المعلمين المقدر بحوالي 250 ألفًا وهو ما يمثل نحو 20% إلى 25% ويزداد كل عام نتيجة للزيادة السكانية، قائلًا إن الوزارة تضم مليون و400 معلم الآن.