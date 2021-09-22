مصرع وإصابة 15 في حادث انقلاب ميني باص بطريق وادي قني بدهب

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 14 آخرون في حادث انقلاب «سيارة ميكروباص» على طريق وادي قني بدهب.

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا يفيد انقلاب ميكروباص سياحي رقم «ق ن ج 357» بطريق وادي قني دهب، وتبين أن الميني باص كان قادمًا من شرم الشيخ إلى مدينة دهب ضمن رحلات اليوم الواحد ويتبع إحدى الشركات السياحية.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي متأثرة بإصابتها وجار التعرف على هويتها، كما أسفر الحادث عن إصابة 14 آخرين بينهم 6 أطفال في أعمار مختلفة.

انتقل إلى موقع الحادث 7 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء؟، وجرى نقل الحالات إلى مستشفى دهب المركزي ومعظم الحالات خرجت عقب تلقي العلاج، وجرى نقل 3 حالات حرجة إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي.

وقال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب الذي انتقل إلى موقع الحادث مع رجال الحماية المدنية والمرور، إنه جرى التطهير ورفع المخلفات لعودة الحالة المرورية لطبيعتها، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

أسماء المصابين في حادث طريق وادي قني بدهب

１- محمد أحمد عادل طفل عام ونصف.

２- صابر حلمي محمد موسي 52 سنة.

３- أشجان الأحمدي حامد 46 سنة.

４- سهيلة صابر حلمي 20 سنة

５- فوزية عاطف 28 سنة.

６- كارمه نادر محمد 5 سنوات.

7- آية محسن رشاد 29 سنة.

８- إسراء محسن رشا 27 سنة.

９- أميرة محسن رشاد 29 سنة.