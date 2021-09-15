انقلاب سيارة نقل على طريق دهب وإصابة السائق

أصيب سائق إثر انقلاب سيارته النقل على طريق «شرم الشيخ- دهب»، وكان اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارا من اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة رقم «ه ف 9786» ثلاجة بها مصاب واحد، يدعى «رجب محمد المنشاوي» 50 سنة من مدينة الطور، وتبين إصابته بسحجات وكدمات بالجسم.

وتبين أن السيارة قادمة من شرم الشيخ تجاه دهب وهي محملة بعصائر، وانقلبت أمام «وادي مجيرح» تجاه دهب قبل كمين دهب بـ15 كيلو، وكان يستقلها السائق والمندوب وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات خفيفة.

صحة جنوب سيناء: حالة المصاب مستقرة

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى دهب العام لتلقي العلاج، وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المصاب حالته مستقرة، وجرى الدفع بلودر تابع لمجلس المدينة لإزالة السيارة من الطريق وإعادة فتحه مرة أخرى.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، ووجه بسرعة رفع السيارة، موضحا أن السائق خرج من المستشفى بعد تلقى العلاج، والسيارة سوف تعود إلى مقر الشركة التابعة لها بشرم الشيخ.