شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الصفراء في أول أيام الخريف

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، الرايات الصفراء داخل الشواطئ، وذلك للدلاله على ارتفاع موج البحر نسبياً، مع وجود بعض التحذيرات التي يجب أن يتبعها رواد شواطئ الإسكندرية، وذلك في أول أيام فصل الخريف، اليوم الأربعاء، حيث تشهد الإسكندرية انخفاضاً في درجات الحرارة، مع انخفاض الرطوبة وارتفاع نشاط الرياح على المدينة الساحلية.

ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بالإسكندرية

وخلال الموسم السياحي، رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ثلاثة ألوان من الاعلام على الشواطئ، وهي الأحمر والأخضر والأصفر، وهي ألوان رايات حيث ترفرف على الشواطئ خلال الموسم السياحي، وهو تحذير للرواد، حيث تم أخذ الفكرة من إشارات المرور.

رفع الراية الصفراء على شواطئ الإسكندرية

وتدل الراية ذات اللون الاصفر المرفوعة اليوم، في أول أيام فصل الخريف، على أن حالة البحر غير مستقرة نسبياً، وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر أثناء عملية السباحة في البحر، وتُعد الراية الصفراء هي الوسط بين الراية الخضراء التي تدل على أن البحر آمن ومستقر، والراية الحمراء التي تدل على ارتفاع أمواج البحر ولا يسمح بالسباحة للاطفال.

طقس الإسكندرية اليوم

وساد طقس رطب على مدينة الإسكندرية اليوم الأربعاء، أول أيام فصل الخريف، حيث انخفضت درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، وسط زيادة ملحوظة في نشاط الرياح.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 32 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 56%، وسرعة الرياح إلى 23 كيلومترا في الساعة، مع توقعات بعدم هطول أمطار واستمرار الطقس المشمس الرطب على المدينة الساحلية.