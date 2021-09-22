«الأرصاد»: سقوط أمطار متوسطة على القاهرة والوجه البحري الجمعة

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ اليوم، ويصاحبه انخفاض في درجات الحرارة بداية من غد الخميس، وذلك بقيم تتراوح من درجتين إلى خمس درجات، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على محافظة القاهرة وصلت اليوم إلى 35 درجة، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 32 درجة، ثم 30 درجة بداية من يوم الجمعة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

أمطار على أماكن متفرقة

وأضافت «شاكر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستنخفض أيضًا في معظم أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص لسقوط أمطار بداية من الغد على السواحل الشمالية، وتمتد بداية مساء الخميس إلى محافظات الوجه البحري ومناطق من سيناء.

وأشارت إلى أنه بداية من الساعة الثانية صباحًا حتى الثامنة صباحًا من يوم الجمعة من المتوقع سقوط أمطار كثيفة على مناطق متفرقة من القاهرة، لافتة إلى أن فصل الخريف يعلن عن قدومه بكل الظواهر الجوية بداية من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

سيول على البحر الأحمر

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف أكثر فصول السنة اعتدالًا في درجات الحرارة، ولكن قد يشهد أمطارا غزيرة على بعض المناطق، وقد تصل إلى السيول على مناطق مثل سلاسل البحر الأحمر نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق التي تؤدي إلى تكون السيول.

وشددت على أنه حتى الآن فإن الأمطار التي ستحدث يومي الخميس والجمعة ستكون خفيفة إلى متوسطة، ولا يوجد بها أي مشاكل لأن فصل الخريف متقلب بطبيعته.