توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ونشاط للرياح بمناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، عن توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة المناطق خلال الـ 72 ساعة المقبلة، في الفترة ما بين 18 سبتمبر وحتى 20 من الشهر ذاته.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد، في التقرير التالي:

توقعات الطقس خلال الـ 3 أيام مقبلة

وبحسب بيان الأرصاد، فإن حالة الطقس تتطابق خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يسود السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوبي سيناء البلاد، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وعن الطقس خلال الليل فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية على البلاد

وبحسب تقرير خبراء الأرصاد، تشهد البلاد عدد من الظواهر الجوية الطبيعية، حيث تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.