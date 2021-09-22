مصرع 3 أطفال في بركة مياه بطرح النيل ببني سويف

لقي 3 أطفال مصرعهم غرقاً بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، إثر سقوطهم في بركة مياه عميقة بطرح نهر النيل، أثناء لهوهم بالقرب من الأرض الزراعية بقرية «الشناوية»، بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مركز شرطة ناصر، يفيد بورود بلاغ بغرق 3 أطفال، إثر سقوطهم في بركة مياه عميقة بطرح نهر النيل، أثناء لهوهم بالقرب من الأرض الزراعية في محيط قرية «الشناوية»، بدائرة المركز.

تحريات المباحث تكشف تفاصيل غرق 3 أطفال ببني سويف

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثة هم: «مي جمعة عيد»، 10 سنوات، و«أسماء رشوان كمال»، 7 سنوات، وشقيقها «عبد الرحمن»، 4 سنوات، يقيمون بقرية «الشناوية»، في مركز ناصر، وتمكن الأهالي من انتشال جثثهم ونقلها إلى منزلي أسرتيهم.

أهالي الضحايا: غافلونا للهو بجانب البركة

وتبين من أقوال أهالي الأطفال الثلاثة أنهم كانوا بصحبة أسرتيهم في الأرض الزراعية، ونظراً لانشغال الأهل في الأرض، غافلهم الأطفال للهو بالقرب من بركة عميقة ممتلئة بالمياه، نتيجة ارتفاع منسوب نهر النيل، ومع تأخرهم قاموا بالبحث عنهم ليجدوا جثثهم طافية فوق مياه البركة، فقاموا بانتشالهم ونقلهم للمنزل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت بدفن جثث الأطفال الثلاثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.