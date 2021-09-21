محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، حركة إعادة توزيع لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وجاء ذلك للارتقاء بالعملية التعليمية والعمل على تعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات وتحقيق الانضباط بالعمل بمختلف الإدارات التعليمية، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد والتجهيزات المكثفة، التي تنفذها محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم؛ لضمان مرور العملية التعليمية دون أى معوقات.

وشملت الحركة التي اعتمدها محافظ الجيزة، تكليف أمل مبروك محمود مدير عام التعليم العام بالمديرية، ويكلف بكساوى مصطفى سيد مديرًا لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وتكلف نجوى محمد عبد المعطى مديرًا لإدارة كرداسة التعليمية، ويكلف ياسر سيف النصر علي مديرًا لإدارة الصف التعليمية، ويكلف ناصر شعبان شحاته مديرًا لإدارة الهرم التعليمية، ويكلف جمال سعيد إبراهيم مديرًا لإدارة العمرانية التعليمية.

«عطية» مديرًا لإدارة أوسيم التعليمية و«حمدان» للعجوزة

ويكلف طارق عطية عطية مديرًا لإدارة أوسيم التعليمية، ويكلف سيد حسن سيد حمدان مديرًا لإدارة العجوزة التعليمية، ويكلف محمود محمد محمود خطاب مديرًا لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، ويكلف سيد عبد العزيز عطية مديرًا لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ويكلف خالد عبد الحميد عثمان مديرًا لإدارة الحوامدية التعليمية، ويكلف محمد عبد الودود أحمد مديرًا لإدارة الوراق التعليمية، ويكلف أحمد عبد العزيز عبد المطلب مديرًا لإدارة العياط التعليمية، ويكلف السيد عاشور محمد مديرًا لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

ويكلف مجدي محمد غنيمي محمد مديرًا لإدارة شمال التعليمية، ويكلف عبدالمقصود السعيد إبراهيم مديرًا لإدارة أبو النمرس التعليمية، ويكلف رفعت عقيلي مديرًا لإدارة البدرشين التعليمية، ويكلف عاطف محمد إبراهيم مديرًا لإدارة الدقى التعليمية، ويكلف محمد يحي فريد مديرًا لإدارة منشأة القناطر التعليمية، ويكلف سمير عبد الستار حجازي مديرًا لإدارة أطفيح التعليمية، ويكلف يوسف رياض عبد المعطي مديرًا لإدارة الواحات التعليمية.

كما شملت حركة وكلاء الإدارات التعليمية تكليف هالة كمال عباس وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، ويكلف صلاح حامد شافعي وكيل إدارة كرداسة التعليمية.

«حسن» وكيل إدارة الصف التعليمية و«حنان» للهرم

يكلف عزت محمد حسن وكيل إدارة الصف التعليمية، وتكلف حنان محمد محمد موسى وكيل إدارة الهرم التعليمية.

يكلف علي عبداللطيف وكيل إدارة العمرانية التعليمية، ويكلف مروان غراب وكيل إدارة أوسيم التعليمية.

يكلف مجدي فهمي شديد وكيل إدارة العجوزة التعليمية، ويكلف عصام صلاح وكيل إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

تكلف فاتن عبدالرازق وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية، ويكلف محمد قطب وكيل إدارة الحوامدية التعليمية.

يكلف أيمن كمال وكيل إدارة الوراق التعليمية، ويكلف عبدالتواب علي أمين وكيل إدارة العياط التعليمية.

يكلف أحمد زكريا وكيل إدارة الشيخ زايد التعليمية، وتكلف سهير عبدالرحمن وقاد وكيل إدارة شمال الجيزة التعليمية.

يكلف أحمد قرشى وكيل إدارة أبو النمرس التعليمية، ويكلف خالد فاروق وكيل إدارة البدرشين التعليمية.

تكلف عزة هريدي وكيل إدارة الدقي التعليمية، ويكلف مصطفى الطحاوي وكيل إدارة منشأة القناطر التعليمية.

يكلف مصطفى بدران وكيل إدارة أطفيح التعليمية، ويكلف أحمد جمعة وكيل إدارة الواحات التعليمية.