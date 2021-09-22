وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. راتب 750 ألف جنيه سنويا

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني عن عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل بمقر السفارة بالقاهرة، على أن تقدّم الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يلتفت للطلبات المقدمة عن غير التقديم الإلكتروني، وتصل الرواتب في بعض تلك الوظائف نحو 750 ألف جنيه مصريًا في العام.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار الساعة، نستعرض أهم الوظائف الخالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة، وفقًا للموقع الرسمي للسفارة، في التقرير التالي.

فني اتصالات لاسلكية Telecommunications Technician

آخر موعد للتقديم: يوم 22 سبتمبر الجاري

العمل لهذه الوظيفة: بدوام كامل 40 ساعة في أسبوع.

الراتب: 179271 جنيهًا مصريًا

الشروط:

- يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة 3 سنوات على الأقل في كل ما يخص صيانة الهواتف، والبيانات والمعدات.

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية قراءة وتحدث.

- إجادة تامة للغة العربية سواء قراءة والكتابة والتحدث.

- يمتلك مهارة قيادية، لقيادة فنيين.

- يمتلك رخصة قيادة، ويمكن التقديم من هنــــا.

موظف بريد Mailroom Clerk (USEFMs ONLY)

- آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة هو 30 سبتمبر الجاري.

العمل لهذه الوظيفة: بدوام كامل 40 ساعة في أسبوع.

الراتب: 30.414 دولار في العام، بما يعادل 479 ألف جنيه.

الشروط:

خبرة لا تقل عن عامين، في منصب لخدمة العملاء، أو مع خبرة بريدية عامة.

- أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية على الأقل.

- أن يكون على معرفة جيدة في القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

- إجراء وإعداد التقارير عبر «ميكروسوفت أوفيس»

ويمكن التقديم والإطلاع على باقي التفاصيل من هنــــا.

ممرضة مسجلة Registered Nurse (USEFMs ONLY)

آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة يوم 7 أكتوبر المقبل.

العمل لهذه الوظيفة: بدوام كامل 40 ساعة في أسبوع.

المرتب: 47.619 دولار في السنة بما يعادل مايقرب من 750 ألف جنيه مصري.

الشروط:

- خبرة لا تقل عن عامين بعد التأهل للعمل كممرضة محترفة.

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدث وقراءة.

- تمتلك رخصة تمريض صالحة، أو غير مقيدة، ويجب تقديم ما يفيدي هذا، ويمكن التقديم من هنـــا.