مصدر بـ«البريد» يستبعد مد مهلة بيع كراسات شروط «سكن لكل المصريين 2»

تنتهي مكاتب البريد، الموزعة على مستوى الجمهورية، من عمليات بيع كراسات شروط حجز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» مساء يوم غدٍ الخميس، بعدما مُد الموعد لمدة أسبوعين إضافيين من قبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار.

حجز الوحدات السكنية

وتُجرى عملية حجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري برئاسة مي عبد الحميد، ومن المقرر إغلاق باب الحجز يوم غدٍ الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للبريد لـ«الوطن»، إن كراسات الشروط متاحة في كل مكاتب البريد المصري، وأن هناك إقبالًا ملحوظًا على شراء كراسات الشروط من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن البريد المصري يمتلك ما يقرب من 4 آلاف مكتب تغطي كل أنحاء الجمهورية، وتقدم جميع الخدمات الحكومية بما فيها كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي وأيضا «سكن لكل المصريين».

البنك المركزي يطرح مبادرة تمويل عقاري جديدة

وقبل عدة أسابيع، طرح البنك المركزي المصري بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة التمويل العقاري الجديدة بنسبة فائدة 3% وفترة سداد تصل 30 سنة، هي الأطول في تاريخ القطاع المصرفي المصري، حيث توفر المبادرة الحصول على تمويل لوحدات محدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات كبيرة.

كراسات الشروط

أضاف المصدر أنه يمكن شراء كراسات الشروط من أقرب مكتب بريد وسداد جدية الحجز وملء البيانات عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري مستمر حتى يوم غدٍ 23 سبتمبر الجاري، مستبعداً مد المهلة مرة أخرى، وأشار إلى أن القرار في ذلك يرجع إلى وزير الإسكان والمرافق والمتجتمعات العمرانية عاصم الجزار.

ولفت إلى أنه في حال مد المهلة ستستمر مكاتب البريد في عمليات بيع الكراسات بشكل طبيعي للمواطنين.

ووفقاً لكراسة شروط وحدات «سكن لكل المصريين 2»، فإن مقدم حجز الشقق للمواطنين من محدودي الدخل يبلغ 10٪ من قيمة الوحدة السكنية، بينما يبلغ مقدم حجز شقق متوسطي الدخل 15% من قيمة الوحدة، ويمكن للراغبين في حجز هذه الشقق، التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، ثم سداد قيمة المصروفات الإدارية، كما يتم سداد مقدم جدية الحجز.

يذكر أن خريطة وحدات المبادرة الرئاسية تشمل محافظات الإسماعيلية، والمنيا، والشرقية، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسوان، والغربية، والبحيرة، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر، إضافة إلى مدن بدر، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر، ورشيد الجديدة، وبورفؤاد، وبني سويف الجديدة، والغردقة البداري.