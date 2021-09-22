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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يبتعد مواليد برج الجدي عن الضوضاء والأماكن الصاخبة، لذلك لا يميلون إلى اللقاءات الاجتماعية والمناسبات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا، ومع ذلك قد تجد دعما يرضيك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك اليوم لحدوث سوء تفاهم مع من تحب أو شجار عائلي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

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