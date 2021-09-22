المؤبد لعاطل ونجليه لإتجارهم بالمخدرات بشربين.. «من شابه أباه ما ظلم»

«من شابه أباه فما ظلم».. مقولة اتخذها شابان أسلوب حياة لهما، فاتبعا طريق والدهما فى الإتجار وترويج المواد المخدرة في مدينة شربين بالدقهلية، حتى تمكنت الشرطة من رصد الأب ونجليه، وعاقبتهم محكمة جنايات المنصورة، إضافة لصديقهم، بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخري، ومحمد سليمان سمره، ورامي منصور عباس.

تشكيل عائلي

أوراق القضية التي حملت رقم 12981 لسنة 2019، جنايات شربين، أوضحت أن 3 من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا، أجروا تحرياتهم حول الواقعة، وباشروا أعمال المراقبة الشخصية للمتهمين الأربعة، حيث أكدت التحريات أن الأب «ح. ن» ونجليه «أ» و«م» كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار في المواد المخدرة خاصة الحشيش والبانجو والهيروين، فضلا عن حيازة الأسلحة النارية والذخيرة، بغير ترخيص، متخذين من مسكنهم في مدينة شربين، مكانا لإخفاء المواد المخدرة.

متهمان اثنان

وبعد الانتهاء من أعمال التحريات والمراقبة الشخصية، أذنت النيابة العامة بالقبض على المتهمين، حيث تمكنت قوة مكافحة المخدرات، من القبض على المتهمين «أ. ح» وصديقه «ر. ط»، بينما لاذ والد المتهم الأول الأب «ح. ن» ونجله «م» بالهرب، قبيل وصول القوة إلى مكانهما.

هيروين وحشيش وبانجو

وبتفتيش المتهمين المقبوض عليهما، تمكن ضباط القوة من العثور على لفافات من مخدرات الهيروين والحشيش والبانجو، بلغت زنتها 131 كيلو جرامًا، فضلًا عن أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه، حيث اعترف المتهمان بكونهما عنصرين في التشكيل العصابي الذي أسسه ويقوده «الأب»، كما اعترفا بأنهما كانا فى طريقهما لترويج المواد المخدرة على عملائهما، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط والأحراز؛ وعرضه على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

تقرير المعمل الكيماوي

وضمّت أوراق القضية، تقريرا من المعمل الكيماوي، يتضمن نتيجة فحص المضبوطات، حيث أكد أن مادة مسحوق بيج اللون المضبوط مع المتهمين هو مخدر الهيروين، كما أن الأجزاء النباتية المضبوطة هي من نبات الحشيش «البانجو - القنب».

وأكد التقرير أيضًا، أن المسحوق المعثور عليه بالميزان الرقمي المضبوط، هو لمخدر الهيروين.

الأدلة الجنائية

وأكد تقرير الأدلة الجنائية، أن السلاح الناري المضبوط مع المتهمين «بندقية خرطوش» بماسورة مصقولة عيار 12، وسليم وصالح للاستعمال، كما أن الطلقات المضبوطة وعددها 15 طلقة، من ذات العيار سليمة وصالحة للاستعمال أيضًا.

محاكمة جنائية

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، ونظرت المحكمة القضية، واستمعت لشهادة شهود الإثبات ومرافعات النيابة العامة والدفاع، وبعد المداولة، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين المحبوسين والهاربين، بالسجن المؤبد لكل منهم، وبمصادرة المواد المخدرة والأسلحة المضبوطة، والأموال والهواتف المحمولة، والسيارة المستخدمة في ترويج المواد المخدرة.