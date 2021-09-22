أستاذ بـ«قصر العيني» يطالب بتجريم نشر الشائعات عن كورونا واللقاحات

طمأن الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية طب قصر العيني، على الوضع الوبائي في مصر من وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ذكر أن مصر منذ بداية أزمة كورونا كانت في أفضل وضع، فأشادت بأدائها منظمة الصحة العالمية، وذلك بفضل وضعها أفضل بروتوكول موجود للعلاجات، يتناسب مع أعلى المفاهيم العلمية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، مع الإعلامي شادي شاش، الذي يُعرض على شاشة «Extra news».

ترويج الشائعات حول كورونا واللقاحات يعوق السيطرة على المرض

وشدد «منيسي»، على ضرورة مكافحة بعض المعلومات المغلوطة على التواصل الاجتماعي حول لقاح كورونا، وتجريم كل من يتناول هذه الشائعات الكاذبة، سواء متخصصين أو غيرهم، لأن ترويج هذه الشائعات يعوق السيطرة على المرض، موضحًا أن مصر قامت باستيراد أهم دواء لمعالجة كورونا وقامت الدولة بتوطين صناعة اللقاحات، وتلبية كافة احتياجات المواطنين من اللقاحات حتى للمسافرين، ليتمكنوا من متابعة أعمالهم بالخارج، مؤكدًا أن مصر تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات.

سيتم السيطرة على جائحة كورونا حال تطعيم 70% من سكان العالم

وأوضح أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية طب قصر العيني، أن البنية التحتية في كافة القطاعات في مصر شهدت تطورًا كبيرًا بإشادات المنظمات العالمية، مؤكدًا أنه حال تطعيم 70% من السكان حول العالم سيتم الحد من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير والسيطرة على الجائحة، مشيدًا في الوقت الحالي بوعي المواطنين من اللقاحات وإقدامهم على التطعيم بشكل متزايد، ومصر ستنتج مليار جرعة من اللقاحات، موضحًا أن كافة الجرعات التي تعاقدت عليها الدولة المصرية آمنه وفعالة.