لو متجوز جديد.. خطوات إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة الزوجة لها

البطاقة التموينية من أكثر المستندات التي يحرص المواطنون على استخراجها، حتى يتمكنوا من الحصول على حصتهم التموينية الشهرية، والتي تتكون من السلع الغذائية الأساسية، إذ يتم صرف تلك الحصة على حسب عدد المستفيدين من البطاقة التموينية تلك.

وعندما يتزوج الشاب، قد يرغب في فصل نفسه من بطاقة الأسرة حتى يستطيع استخراج بطاقة تموين جديدة، بالإضافة إلى نقل الزوجة من بطاقة أسرتها إلى بطاقة الزوج، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إصدار بطاقة فصل اجتماعي وخطوات إصدار بطاقة تموين جديدة ونقل الزوجة من بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج، وفق موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كالتالي:

إصدار بطاقة فصل اجتماعي من البطاقة التموينية

- يتم الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا.

- اختيار خدمات تموينية للمواطنين الموجودة أعلى يمين الصفحة.

- اختيار إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

- ثم تظهر رسالة بعدد من التعليمات التي يجب أن يوافق عليها المواطن حتى يستطيع إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

- وبمجرد الموافقة، تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات المطلوبة والتي تشمل «المقطع الأول من الاسم، المقطع الثاني من الاسم، المقطع الثالث من الاسم، المقطع الرابع من الاسم، الرقم القومي الخاص بالمواطن»، ثم يضغط الراغب في استخراج البطاقة على التالي.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمواطن، ثم يضغط على التالي بعد ذلك.

- ثم تظهر رساله تفيد بقبول رقم الهاتف.

خطوات إصدار بطاقة تموين جديدة

- يتم الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا.

- اختيار خدمات تموينية للمواطنين الموجودة أعلى يمين الصفحة.

- اختيار إصدار بطاقة تموين جديدة..

- ثم تظهر رسالة بعدد من التعليمات التي يجب أن يوافق عليها المواطن حتى يستطيع إصدار بطاقة تموين جديدة.

- وبمجرد الموافقة، تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات المطلوبة والتي تشمل «المقطع الأول من الاسم، المقطع الثاني من الاسم، المقطع الثالث من الاسم، المقطع الرابع من الاسم، الرقم القومي الخاص بالمواطن»، ثم يضغط الراغب في استخراج البطاقة على التالي.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمواطن، ثم يضغط على التالي بعد ذلك.

خطوات نقل الزوجة من بطاقة الأسرة لبطاقة الزوج

- يتم الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا.

- قم بتسجيل بيانات بطاقتك ثم أجب عن الأسئلة المطروحة ليمكنك نقل أفراد أسرتك من بطاقة أخرى إلى بطاقتك.

- ثم بعد ذلك قم بإدخال اسم الزوجة.

- ثم إدخال رقم القومي الخاص بالزوجة.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على التالي حتى يتم تسجيل الطلب.