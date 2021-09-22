بريد الوطن .. البلطجة واللامبالاة وأمراض المجتمعات

مصطلح استشرى سُمه فى المجتمع ببلاهة ودون اكتراث، كأنه أمرٌ طبيعى مُسلّم به أن يحدث كلما تطور المجتمع تدنى أخلاقياً.

لذا فالبلطجة واللامبالاة تقوم بعمل الخلايا السرطانية، فهى قادرة على التكاثر والتجدد الذاتى المستمر مثلهما تماماً، حتى تتمكن من عمل الطفرات المتعددة اللازمة لعملية التسرطن والانتشار السريع وحتى تدعم نمو الورم بشكل كبير كما تفعل البلطجة واللامبالاة بالضبط.

فهى مشكلة كبرى حقاً حينما يحاول كل فردٍ فى المجتمع أخذ حقه بيده أو السيطرة على من حوله فى محاولة منه لإرضاء غروره، أو حب الظهور وتعريف المجتمع به (أنا هنا.. لن أعانى وحدى.. سأفعل ما يتوجب علىّ فعله حتى لو تأذى الآخرون)، تكون هذه التصرفات عادة نتيجة لما تعرض له سلفاً من الإيذاء النفسى، أو الإيذاء العاطفى، الذى يتضمن التهديد والتخويف أو الإيذاء اللفظى أو الجسدى أو طلب القيام بأشياء غير واقعية.

لذا كل ما علينا فعله كمجتمعات عربية أن نحاول بث روح الأمل والتفاؤل فى نفوس الشعب، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك من خلال منصات أكثر فاعلية كوسائل التواصل الاجتماعى، حتى يرتقى المجتمع وترتقى النفوس، والأهم من هذا كله ألا ندع فى البلد جائعاً أو محروماً حتى لا تستشرى البلطجة أكثر بحجة أنه «لا أمان.. لا حياة.. لا طعام».

أسماء عبدالخالق

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