بريد الوطن .. «إسكندرية 2080» والمواهب الشبابية

قام فريق من شباب المبدعين بتقديم عرض مسرحية «إسكندرية 2080» تحت رعاية وإنتاج وزارة الثقافة، حيث تم عرضها على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى وهى تندرج تحت بند جديد فى المسرح، وهو الخيال العلمى وتدور فكرتها حول الإسكندر الأكبر وسعيه لتأسيس مدينة الإسكندرية، وهنا يختلط الواقع بالخيال، حيث تنبئه الساحرة بأنه سيموت قبل انتهاء بناء المدينة، وأن المدينة سوف تغرق فى المستقبل، وبعد ذلك نجد تداخلاً فى مشهد يجمع بين الإسكندر الأكبر وعمرو بن العاص والسلطان قايتباى ورية وسكينة وسيد درويش فى مشهد واحد، ليفاجئنا المؤلف بأنه فى المستقبل عالم شاب يتوصل إلى طريقة للتواصل عبر الزمن يجمع بها كل هذه الشخصيات، ليتساءل حول قلادة الشمس والمسلة، وعن طريق وضعهما بشكل خاص، فإن ذلك كفيل بمنع غرق الإسكندرية، كما تنبّأت المخطوطات والنقوش الأثرية، ليتم إنقاذ المدينة وتراثها العريق الذى يمثل أيقونة مهمة فى التاريخ البشرى.

ونجد فى المسرحية إضافة إلى المحتوى قد تم تقديم عناصر شابة موهوبة فى التمثيل، وأخرى فى الغناء، وأخرى فى الاستعراضات بشكل مميز. كما أبرزت المسرحية عدداً من المواهب الشابة الأخرى فى مجالات الماكياج والأزياء والديكور والموسيقى التصويرية والإضاءة بشكل رائع ومتناغم ينبئ بمولد مسرحى مميز.

مروة مصطفى حسونة

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