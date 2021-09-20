بريد الوطن .. اعتماد «التسوية بالمؤهلات» لـ«منشأة القناطر» يا رئيس الوزراء

تقدمت أنا ونحو 16 موظفاً بإدارة منشأة القناطر التعليمية فى الجيزة لعمل تسوية بالمؤهلات التى حصلنا عليها، وسلمنا جميع الأوراق المطلوبة، لكننا فوجئنا بتعيين عدد على المؤهل الجديد، واستمر تعييننا على المؤهل القديم، قمنا بالاستفسار فى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فأوضح لنا المسئولون، فى 10 مارس 2020، أن التسوية ستعتمد قريباً، وحتى الآن ما زالت الأوراق الخاصة بنا فى المديرية ولا نعرف مصيرنا.. تقدمنا بأكثر من شكوى عن طريق «رقم الشكاوى» دون استجابة، وتوجهنا إلى «شئون العاملين بالمديرية»، فأفادوا بعدم وجود تسوية لنا.. نناشد رئيس الوزراء، ووزير التعليم التوجيه العاجل باعتماد التسوية لنا بالمؤهلات الجديدة.

حمادة الأسود - منشأة القناطر بالجيزة

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