بريد الوطن .. آسفة
كتب:
الوطن
08:58 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
ارشيفية
آسفة مش هاقبل رجوع
أنا قلبى منك موجوع
أنا كلى ألم وندم ودموع
أنا استحملت منك كتير
وأنت مفيش منك تغيير
لحد إمتى أعيش قلبى أسير
أنا هابعد قبل ما أخسر كبريائى
قبل ما أحس إنك علىَّ مش باقى
منى حافظ خلف الله
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