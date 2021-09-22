بريد الوطن .. آسفة

آسفة مش هاقبل رجوع

أنا قلبى منك موجوع

أنا كلى ألم وندم ودموع

أنا استحملت منك كتير

وأنت مفيش منك تغيير

لحد إمتى أعيش قلبى أسير

أنا هابعد قبل ما أخسر كبريائى

قبل ما أحس إنك علىَّ مش باقى

منى حافظ خلف الله

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