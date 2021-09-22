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محمود مسلم

بريد الوطن .. آسفة

كتب:

الوطن
08:58 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

 آسفة مش هاقبل رجوع

أنا قلبى منك موجوع

أنا كلى ألم وندم ودموع

أنا استحملت منك كتير

وأنت مفيش منك تغيير

لحد إمتى أعيش قلبى أسير

أنا هابعد قبل ما أخسر كبريائى

قبل ما أحس إنك علىَّ مش باقى

               منى حافظ خلف الله

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