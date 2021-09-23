إعلامي لبناني يكشف تفاصيل مؤامرة إفساد زواج أصالة وفائق حسن

كشف الإعلامي اللبناني ربيع هندي، تفاصيل المؤامرة التي دُبرت من أجل إفساد زواج المطربة أصالة من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك جلال تسجيل نشره برنامج «تريندز» على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

تفاصيل مؤامرة زواج أصالة وفائق حسن

وقال هندي، إنه تلقى رسائل من فتاة تزعم أنها زوجة فائق حسن، لافتًا إلى أنه تواصل مع فائق حسن مستبعدًا أن تكون هذه الواقعة من تدبير طليقته، مشيرًا أنها شخصية تتمتع بالاحترام.

بداية التعارف بين أصالة وفائق حسن

وتذكر هندي، بداية معرفته بعلاقة أصالة وفائق حسن، مشيرًا إلى أنه كان مع ماجد المهندس ومدير أعماله فائق في أحد المطاعم وكان يسجل شيء في تطبيق لمشاركة المعجبين الغناء مع المطربين، لافتًا إلى أنه سأله هل تشارك معهم أصالة في هذا التطبيق فأجابه بالنفي وطلبوا منه التوسط لدى أصالة والتواصل معها منه أجل مشاركتها في هذا التطبيق، معتبرًا أن هذه هي بداية تعارف أصالة وفائق حسن.

وأشار «هندي» إلى أن هذه الواقعة حدثت بعد شهر من حفل عيد الأضحى المقام بأبوظبي، والذي شاركت فيه أصالة وكان معها فائق حسن، مؤكدًا أن فائق تسلم إدارة أعمال أصالة إلى أن تزوجا.

وكانت أصالة قد فاجأت الجميع بخبر زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك في منشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت صورا لها ولزوجها وعلقت: «ولأول مرة أعلن قدام المحبّين عظيم محبتي لك ولشخصك الطيب النبيل الراقي، نحترم معا جميع مسؤولياتنا ونعلم تماما أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي، وأدعو الله أنّ أكون دائما مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي، وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي فائق حسن، كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حييت».