حقيقة خلافات أصالة مع زوجها.. «محضرش افتتاح مطعم ابنها»

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وقوع خلافات بين أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانهما خبر زواجهما.

أسباب انتشار تلك الأخبار عدم حضور زوجها الشاعر العراقي فائق حسن حفل ابنها «خالد» الذي أقيم لافتتاح مطعمه في التجمع الخامس.

سببان وراء عدم حضور زوج أصالة نصري لحفل مطعم ابنها

وعلمت «الوطن» أن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة، وأن عدم حضور فائق حسن لحفل افتتاح مطعم ابن أصالة يعود لسببين، الأول عمله مع الفنان ماجد المهندس في المملكة السعودية والتجهيز لعمل فني جديد للفنان العراقي، والثاني ابتعاد فائق حسن منذ دخوله مجال الفن عن الإعلام والحديث مع الصحافة والقنوات الفضائية.

وقالت أصالة خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، إنها سعيدة ببدء ابنها مشروعه الخاص في محاولة لتحقيق ذاته، وتابعت في كلمتها: «متل ما بنتنقل من مرحلة لمرحلة بكل عقلانية رغم إني عاطفية، بحاول انتقلها بهدوء وروية وبتفاؤل.. الأيام الجاية راح تكون عظيمة».

أصالة نصري: الأيام الجاية راح تكون عظيمة

وكانت أصالة أعلنت خبر زواجها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «ولأول مرة أعلن قدام المحبّين عظيم محبتي لك ولشخصك الطيب النبيل الراقي».

وأضافت: «أدعو الله أن أكون دائما مصدر سعادة وطمأنينة لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي، وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي فائق حسن كل ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت، وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد».