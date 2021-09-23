أسعار 12 سلعة غذائية أساسية في مصر.. وتراجع ببورصة الدجاج الأبيض

تستعرض جريدة «الوطن» في التقرير الآتي أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في مصر لدى المواطن، بناء على تقارير من الغرف التجارية.

سجل الدجاج البلدي ارتفاعًا بحدود 14%، فيما انخفض الدجاج الأبيض الحي بحدود 7%، والبيض تراجع في حدود 11% للكرتونه واللحوم المجمدة ارتفعت بسعر 4%.

أسعار 12 سلعة

يباع الدقيق البلدي السائب بسعر6.5 جنيه، والمكرونة السائبة تباع بـ 8 جنيهات للكيلو، واللوبيا المستوردة تباع بسعر 24 جنيهًا، ويباع الفول الصحيح المكمور البلدي بسعر 22 جنيهًا، فيما يباع العدس الأصفر المستورد بسعر 16جنيهًا ويباع الأرز السائب بسعر 7.5 جنيه.

ويباع السكر الحر بسعر 9 جنيهات، وزيت الشمس كريستال 900 ملي بـ 33 جنيهًا، وشاي ليبيتون 40 جرام ناعم بسعر 5 جنيهات، ويباع الصابون التركي 175جرام بسعر 8 جنيهات، ويباع سمن البقرة الحلوب 1 كيلو بسعر 100جنيهًا، والزبدة صفراء نيوزيلاندي بسعر 110 جنيهًا للكيلو.

الغرف التجارية تطالب بإنشاء أسواق حضارية

وطالبت تقارير الغرف التجارية الحكومة بإنشاء أسواق حضارية للجملة والتجزئة مما سيؤدى إلى وقف نزيف الفاقد ويساهم على تحرير الأسواق من الاستحواذات التي يفرضها كبار التجار على الأسواق.

استقرار أسعار الشكولاته

أكدت تقارير لـ«الغرف التجارية» أستقرار أسعار الشكولاتة والمياه الغازية والمعدنية.

ورصدت تقارير الغرف التجارية بالمحافظات استقرار أسعار الشكولاتة والمياه الغازية والمعدنية في الأسواق خلال الـ8 أشهر الماضية.

وسجل سعر بيع الشكولاتة أسعار تراوحت ما بين 3.5 إلى 53.5 جنيهًا، فيما بلغ سعر المياه الغازية سعر تراوح 4 إلى 11 جنيهًا، وسجلت الباكية 62.5 والكانز الجيب 82 جنيهًا فيما بيعت المياه المعدنية بسعر تراوح بين 3.5 و5 جنيهات للعبوة الكبيرة.

تقرير يكشف حجم استيراد مصر من الشكولاتة

وكان تقرير لأسواق فايناشيال المتخصص في رصد أسعار السلع وخاماتها بالأسواق والبورصات السلعية العالمية، قد ذكر بان حجم استيراد مصر من كاكاو وشكولاتة، ذلك بقيمة 65.5 مليون دولار خلال العام.

وكشف التقرير أن استهلاك مصر من الشكولاته تعد من أقل معدلات الاستهلاك، مشيره إلى أن حجم استهلاك الشخص في مصر يصل إلى 500 جرام سنويًا، في حين تصل إلى 3 كيلو جرامات في السعودية والكويت و12 كيلو جرامًا في بريطانيا.