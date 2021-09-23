خطوات تسجيل الرغبات وتنسيق الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني، لبدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 حتى يوم الإثنين، لجميع الشهادات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق عبر رابط بوابة الحكومة المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز خطوات تنسيق الدبلومات الفنية عبر الموقع الإلكتروني:

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2021

- في البداية يجب على الطالب الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، ورابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، من خلال الدخول الدخول على هذا الرابط.

- وبعد الدخول على موقع التنسيق، يتم اختيار تنسيق الدبلومات الفنية، وإدخال نوع الدبلوم ورقم جلوس الطالب.

- وعقب إدخال رقم الجلوس ستظهر بيانات الطالب مثل «الاسم، الرقم القومي والمجموع الحاصل عليه، محافظة الإقامة والشعبة الدراسية».

- ثم الضغط على قائمة الكليات المتاحة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- انقر على خيار الحفظ وانتظار النتيجة.

الحدود الدنيا

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للتقدم الالتحاق بالكليات، بجانب وجود شرط أداء اختبارات القدرات 2021 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وجاء الحد الأدنى للمدارس «التجارية، الزراعية، الصناعية والسياحة والفنادق» 60% للتقدم، والحد الأدنى للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة 2021 «الصناعية، الخدمة الاجتماعية، التجارية، والسياحة والفنادق»، والحد الأدنى يصل إلى 60%، بالنسبة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض، وبالنسبة لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%.

كما تفتح معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية أبوابها أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لتسجيل رغباتهم ضمن أعمال المرحلة، وذلك في الفترة من 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، ويتاح لكل طالب 75 رغبة.