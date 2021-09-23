بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني، لبدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021، لجميع الشهادات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق، عبر رابط، بوابة الحكومة المصرية، وذلك وفقا للقواعد والاشتراطات التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث من المقرر أن تستمر المرحلة حتى يوم الاثنين، وفقا للجدول الزمنى المعلن للمرحلة.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للتقدم والالتحاق بالكليات، بجانب وجود شرط أداء اختبارات القدرات 2021، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وجاء الحد الأدنى للمدارس «التجارية، الزراعية، الصناعية والسياحة والفنادق» 60% للتقدم، والحد الأدنى للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة 2021 «الصناعية، الخدمة الاجتماعية، التجارية، والسياحة والفنادق» 60%، ويمكن التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

التعليم العالي: لكل طالب 75 رغبة بتنسيق الدبلومات الفنية 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الحد الأدنى للالتحاق لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 لطلاب شهادات دبلوم المدارس الفنية المتقدمة «التجارية، والصناعية والسياحة والفنادق، والزراعية» نظام الخمس سنوات بحد أدنى 60%، وبالنسبة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات 2021، الذي عقد في الكليات خلال الفترة الماضية بنسبة 75%، وبالنسبة لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، أن يتقدموا بأوراقهم مباشرة للمعاهد العليا الخاصة للخدمة الاجتماعية.

وأكدت الوزارة، أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية تفتح أبوابها أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لتسجيل رغباتهم ضمن أعمال المرحلة، وذلك في الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا بمختلف الجامعات، ويمكن للطالب التسجيل مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق طوال فترة عمل أيام المرحلة، موضحة أن لكل طالب 75 رغبة أسوة بجميع المراحل التعليمية خلال أعمال تنسيق الجامعات.