11 مستندا لصرف «تكافل وكرامة» منهم قيد المدرسة للأطفال

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، ارتفع من 3.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، لافتة فى تصريحات صحفية لها، إلى أن الدعم مرتبط بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال، ممثلا في رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، حيث يشترط حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى، لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

المستندات المطلوبة للحصول على «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى على موقعها الرسمى، أن هناك عدة مستندات للحصول على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» كالتالى:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة

- قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

ولفتت «القباج»، إلى أن هناك 4 ملايين أسرة يحصلون على دعم نقدي من برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن الوزارة لديها بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من البرامج أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلوا عليه بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.

واشترطت وزارة التضامن، أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.