وظائف في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن حاجتها لسائقين معدات ثقيلة، للتعيين بعقود عمل، من أهالى مدينة الإسكندرية فقط، وفقاً للشروط الواجب توافرها مع تحديد موعد للتقديم .

شروط التقدم لوظائف شركة صرف الإسكندرية

وأكدت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التقديم إليكترونيا مشيرة إلى ضرورة استيفاء الشروط الموضوعة لشغل والوظائف وهي كالآتي:

- يشترط أن يحمل المتقدم بطاقة رقم قومي ورخصة تشغيل معدات ثقيلة سارية.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها.

- أن يكون المتقدم من الحاصلين علي شهادة «محو الأمية أو الإبتدائية أو الإعدادية».

- أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية.

- أن يقبل العمل بنظام الورديات وفي الأماكن النائية.

- يلتزم المتقدم بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطيه المخدرات عند قبوله للعمل.

- اجتياز الاختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي»، وتقدم الطلبات لمدة إسبوعين من تاريخ النشر على الموقع الإليكتروني ولن يلتفت إلى الطلبات التي سوف تقدم بأي طريقة أخرى.

التقديم لوظيفة سائق بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية

يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظيفة التقديم من خلال هذا الضغط هنــــــــا