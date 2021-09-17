استعدادا للموسم السياحي.. تشجير وتجميل حي المطار بالأقصر

تستعد محافظة الأقصر، للموسم السياحي الشتوي بتجميل الأرصفة وأعمال التشجير، بشوارع المحافظة والميادين الهامة والرئيسية، ومنطقة حي المطار شمال المحافظة .

وضمن استعدادات محافظة الأقصر للموسم السياحي الجديد، استمرت أعمال التطوير في عدد من الشوارع والميادين، من خلال النظافة بشكل يومي، وكذلك إزالة المخلفات الصلبة والأتربة، فضلًا عن أعمال غسل الأرصفة داخل الشوارع الرئيسية الهامة بمحافظة الأقصر، في ظل متابعة قيادات المحافظة بشكل يومي ومستمر.

متابعة رفع كفاءة بعض الطرق والأرصفة

وتستمر جولات قيادات محافظة الأقصر، وعلى رأسهم المحافظ، المستشار مصطفى ألهم، والسكرتير العام للمحافظة، محمد عبد الفتاح آدم، والسكرتير العام المساعد، اللواء عماد أبو العزايم، لمتابعة أعمال التطوير والتجميل داخل جميع شوارع المحافظة.

وأجرى السكرتير العام للمحافظة، ورئيس جهاز التعمير بجنوب الصعيد اللواء محمد جرانة، جولة تفقدية بأعمال التطوير الجارية بالمناطق الحيوية وعلى رأسها طريق المطار شمال الأقصر، حيث تضمنت جولته، تفقد جميع الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكباري، منها تفقد رفع كفاءة بعض الطرق وكذلك البلدورات والأرصفة الكائنة على طول طريق المطار.

إزالة التراكمات والأتربة بشكل دوري

كذلك تفقد سكرتير الأقصر العام، برفقة رئيس مجلس المدينة، ما تم من أعمال تجميل وتشجير بميدان النافورة وكذلك الميادين المحيطة به، كما تم خلال الجولة تكليف رئيس المدينة بإزالة جميع الأتربة والتراكمات بشكل مستمر ودوري، في إطار حرص المحافظة على تنفيذ جميع أعمال التطهير والتجميل والتطوير لجميع الشوارع وكذلك الميادين الرئيسية بشكل مستمر.