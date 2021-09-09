حسن أبو الروس يفاجئ منى الشاذلي على الهواء: دخل الاستوديو بـ«فيسبا» (فيديو)

بطريقته الجنونية المعتادة، دخل الفنان حسن أبو الروس وزوجته، مصممة الجرافيك غادة والي، استديو برنامج «معكم منى الشاذلي»، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على شاشة cbc، على ظهر دراجة بخارية «فيسبا»، وهو ما تفاعل معه جمهور البرنامج بشكل كبير.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان حسن أبو الروس، وزوجته مصممة الجرافيك، غادة والي، احتفالا بزواجها مؤخرا، في حفل زفاف غير اعتيادي بأحد الملاهي.

حسن أبو الروس عن إقامة حفل زفافه بالملاهي: كان فيه أفكار مجنونة أكتر

وتعليقا على إقامة حفل زفافه بالملاهي، قال الفنان حسن أبو الروس، خلال البرنامج: «والله كان في أفكار مجنونة أكتر أحمدي ربنا إنها جت على قد الملاهي».

وتعليقا على ذلك قالت غادة والي، مصممة الجرافيك، خلال البرنامج: «أنا عاقلة آه بس كمان عندي برضه جانب مجنون مستخبي، حسن بيطلعه».

وأوضحت زوجة الفنان حسن أبو الروس، أن اختيار الملاهي يرجع إلى كونها أكثر مكان يذهبون إليه دائما، ولهذا أرادوا أن يقيموا حفل زفافهم في أكثر مكان يحبونه.

غادة والي: «مكنش في مخنا نبقى تريند كنا بنعمل فرحنا مش أكتر»

وردا على أنهم قاموا بذلك حتى يتصدروا تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت «غادة»: «مكنش أصلا في مخنا خالص إنه هايحصل كل ده، والناس هاتهتم بالفرح كدا، إحنا كنا بنعمل فرحنا عادي».

وأشار «أبو الروس»، إلى أنه عانى كثيرا حتى يقيم حفل زفافه بالملاهي، مضيفا: «أنا اتبهدلت عشان أعمل موضوع الملاهي ده، عشان أطلع التصريحات وحورات كتيرة أوي، وكل ما اكلم حد من مسؤولي الملاهي وأقوله عايز أعمل فرحي في الملاهي، يقولي عيد ميلاد يعني، أقوله لاء فرح فرح، فكان بيقولوي صعبة جدا ولازم تصاريح وقعدت 6 شهور على ما خلصتها».

وكشفت مصممة الجرافيك، أن كل تفاصيل حفل زفافهم، قامت بتصميمها بنفسها بما في ذلك حتى ما وضع على «طرابيزات» كل ضيوف حفل الزفاف.

ومازح «أبو الروس» الإعلامية منى الشاذلي، قائلا لها: «من أحلى وأجمل اللقطات لما شفنا الأستاذة منى الشاذلي وهي راكبة الدودة».