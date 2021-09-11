بينهم صبارة راقصة وتليفون.. هدايا منى الشاذلي للطفل عبدالرحمن «فيديو»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الطفل عبدالرحمن طه، أصغر مقدم محتوى كوميدي على تطبيق «تيك توك»، مع والديه، عبر برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، بعدما حقق المحتوى الذي يقدمه الطفل ملايين المشاهدات منذ ظهوره، فضلا عن تناقل وتداول غالبية مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديوهاته الكوميدية، التي يقلد فيها مشاهد من أشهر الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

منى الشاذلي توجه فوازير للطفل و«عبدالرحمن» يجيب عليها

وخلال حلقة البرنامج، أجرت الإعلامية منى الشاذلي مع الطفل «عبدالرحمن»، لعبة فوزاير، وكل فزورة كان ينجح في إجابتها كانت تهديه في المقابل بهدية ما.

ونجح الطفل في الإجابة على كل فوازير اللعبة تقريبا، وهو ما ممكنه من الفوز بالكثير من الهدايا، بداية من «شنطة مدرسة» ومرورا بمجموعة من أقلام الرصاص واللعبة الصبارة الراقصة ونهاية بتليفون.

الطفل «عبدالرحمن» بعد إهدائه تليفون: «فرحان أوي»

ومن جانبه أعرب الطفل «عبدالرحمن»، عن سعادته الكبيرة بهذه الهدايا، وبالأخص التليفون، قائلا: «فرحان أوي وكان نفسي في تليفون، عشان أنا أصلا معنديش تليفون».

وخلال نفس الحلقة، كشف الطفل أنه يقدم محتوى على تطبيق «تيك توك»، لأنه يحب الأفلام والمسلسلات والمسرحيات بشكل كبير، ولهذا يحاول أن يقلد مشاهد تلك الأعمال عبر التطبيق، معلنا أن أكثر نجوم يحبهم النجم عادل إمام والنجم الراحل سعيد صالح.

كما أشار الطفل إلى أنه حين أخبر والدته أنه يريد أن يقدم محتوى على «تيك توك»، كانت متخوفة من البداية حتى لا يتعرض لأي تعليقات سلبية أو تنمر من البعض، لكنها بعد ذلك وافقته.

ولفت إلى أن المحتوى الذي يقدمه يعجب الكثيرين، ولا يتلقى أي تعليقات سلبية، «بالعكس كل الناس بيعجبها اللي بقدمه».