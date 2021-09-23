يوم ترفيهي للأطفال الأيتام بالإسكندرية في نادي ضباط الشرطة

استضافت مديرية أمن الإسكندرية، عددا من الأطفال الأيتام بنادي ضباط الشرطة بالإسكندرية، وأقامت المديرية حفلا ترفيهيا بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الأيتام، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جسور من الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة

وأوضحت المديرية أن الحفل يأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذى يهدف في أحد محاوره إلى بناء جسور من الثقة والتعاون مع المواطنين، من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة والعاملين بها للمواطنين.

ولاقى الاحتفال استحسان الحاضرين وكان له أثر بالغ في إسعاد الأطفال ونشر البهجة والسعادة، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حسن الضيافة.