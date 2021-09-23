«التعليم العالي» تعلن موعد تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للدور الثاني من الثانوية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المرحلة الثالثة وتشمل «الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية» من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.Tansik.Egypt.gov.eg في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة بتنسيق 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيانها، أن الحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

وأكدت الوزارة، أن معامل التنسيق بالجامعات تبدأ في العمل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

ويمكن للطالب الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال زيارة معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أو من الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.