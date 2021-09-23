«التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة للدور الثاني 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة للدور الثاني، مؤكدة على أنه سيتم فتح موقع التنسيق أمام الطلاب اعتبارا من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة للدور الثاني لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد التنسيق، موضحة أن التنسيق يتم إلكترونياً من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

المرحلة الثالثة تقبل طلاب الدور الثاني والمتخلفين

وتابعت الوزارة أن المرحلة الثالثة من التنسيق تقبل طلاب الثانوية العامة الدور الثاني والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، موضحة أن معامل التنسيق تبدأ عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يومياً خلال أيام المرحلة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في معامل التنسيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المعامل بصفة مستمرة، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، موضحة أنه تم التأكيد على جميع الجامعات بضرورة متابعة الطلاب وتقديم الدعم لهم في كيفية كتابة الرغبات.

خطوات كتابة الرغبات لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم التأكيدي.

- الضغط على زر «الخطوة التالية».

- اختيار الرغبات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للدور الثاني، يشمل كتابة 75 رغبة، مؤكدة على الطلاب بضرورة اتباع كل التعليمات الخاصة بالتنسيق، واختيار الرغبات وفق ميولهم، ومراعاة التوزيع الجغرافي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالتنسيق سواء من حيث تجهيز المعامل أو تعقيمها جيداً.