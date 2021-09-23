ضبط 230 مطواة باعها متهم لآخر في عابدين

ضبطت قوة أمنية من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية لدائرة القسم، أحد الأشخاص وبحوزته كرتونة داخلها 230 قطعة سلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهته اعترف بتحصله عليها مـن أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لشحنها لمحافظة بورسعيد نظير مبلغ مالي.

ضبط المتهم بخرطوش وطبنجات وأسلحة بيضاء

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم الأخير، حال وجوده بالشقة سكنه، وعثر داخلها على (فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، طبنجة صوت، 5 مسدسات صوت، عدد كبير من الأسلحة البيضاء «مطواة - حظاظات ذات نصل حاد - قبضات حديدية - خناجر - عصا»، صواعق كهربائية، 4 فوارغ قنابل مسيلة للدموع، مجموعة من المعدات والأدوات المُستخدمة لتصنيع الأسلحة البيضاء).

وبإرشاد المتهم جرى ضبط سيارة ملكه والمستخدمة في نقل المضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والسيارة لنقل التجارة غير المشروعة، وأضاف أنّه يستخدم الشقة سكنه كمصنع ومخزن للمضبوطات سالفة الذكر، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم توك توك مُحملا عليه بطاريات سيارات مجهولة المصدر

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم مركبة توك توك قيادة أحدهم، مُحملا عليه عدد من بطاريات السيارات مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب «الضغط على الكابود»، وأنّ المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.