«الأوقاف» تخصص مليون جنيه سنويا لدعم معاشات قراء القرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب، في قاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الخميس، بحضور الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء وأعضاء نقابة القراء ونخبة من القراء المعتمدين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبعض قيادات وزارة الأوقاف، إطلاق وزارة الأوقاف بالتعاون مع نقابة القراء برنامج «تلاوات» بأصوات كبار القراء المعاصرين ونوابغ القراء من الشباب والنشء.

دولة التلاوة المصرية

وأضاف وزير الأوقاف في بيان عنه قبل قليل: «يبرز برنامج تلاوات أنّ دولة التلاوة المصرية ما زالت وستظل عظيمة في خدمة كتاب الله (عز وجل)، كما يتضمن إلقاء الضوء على معاني بعض التلاوات، وبيان أسباب نزولها، ومقاصدها العامة، وتتولى الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم الإشراف على البرنامج».

معاشات القراء

على جانب آخر، خصصت وزارة الأوقاف مليون جنيه سنويا لدعم معاشات القراء الذين لا يتقاضون أي معاش من الحكومة أو القطاع العام، إكراما لهم وإسهاما لتوفير حياة كريمة لهم في إطار برنامج «حياة كريمة لكل المصريين» الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كما خصصت وزارة الأوقاف مليون جنيه جوائز سنوية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، إضافة إلى جوائز المسابقات المحلية على مدار العام والتي بلغت جوائزها خلال شهر رمضان الماضي 1442هـ أكثر من مليون جنيه، وذلك كله في إطار تنفيذ شروط الواقفين على خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته.