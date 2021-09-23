الري: المدن الساحلية ستعتمد على المياه المحلاة.. وخفض مساحات الأرز 30%

قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، إنّ الوزارة قررت بشكل نهائي، أن تعتمد المدن الساحلية على مياه البحر المحلاة بدلا من مياه النيل، ضمن خطة الدولة لمواجهة ندرة المياه والتوسع في مصادر المياه غير التقليدية.

خفض مساحات المحاصيل المستهلكة والشرهة للمياه بنحو 30%

وأضاف وكيل وزار الموارد المائية والرئ، اليوم، خلال كلمته أمام جلسة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدى العربي الخامس للمياه المنعقد في مدينة دبي، أنّ الدولة قررت خفض مساحات المحاصيل المستهلكة والشرهة للمياه بنحو 30%، وفي مقدمتها الأرز وقصب السكر، لافتا إلى إصدار قانون الموارد المائية بعد 4 أعوام من المناقشات، والذي يسهم بدرجة كبيرة في تحسين الإدارة المتكاملة للمياه.

دعم شباب الباحثين والمبتكرين لإدارة الموارد المائية في المنتدى العربي للمياه

وفي السياق ذاته، عقدت على هامش اليوم الأخير للمنتدى العربي للمياه الخامس، جلسة مهمة عن شباب الباحثين ورؤيتهم وابتكاراتهم المتطورة لإدارة الموارد المائية والترشيد، والحد من الاستهلاك.

واستعرضت الجلسة التي أدارتها يارا النجدي، مسؤول مشروعات تغيرات المناخ في المجلس العربي للمياه، وشباب من المجلس العربي للمياه، وشارك فيها الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، والدكتورة رولا خضرا، حيث تناولت الجلسة البحوث التي يقودها الشباب، بما فيها من ابتكار تكنولوجي واقتصادي ومجتمعي، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك في سياق الاتصال عبر الشبكات الإلكترونية والتعاون الدولي.

وقالت يارا النجدي، إنّ جلسة اليوم تهدف للعمل على ربط المجتمعات الحيوية وشبكات الشباب المتخصصين والعاملين في قطاع المياه، والتأكيد على أهمية دور شبكة شباب المجلس العربي للمياه في تفعيل دور الشباب، وتعزيز إشراكهم في مجالات ومواضيع المياه وسبل التعاون والشراكات الدولية، لضمان إدماج الشباب في صنع القرار، وبناء الاستراتيجيات الخاصة بمختلف قضايا المياه.