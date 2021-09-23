السفير الألماني: منح مصر 2.3 مليون جرعة أسترازينيكا تأكيد لصداقتنا

قال فرانك هارتمان سفير ألمانيا لدى مصر، إن منح ألمانيا 2.3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا يدل على التضامن والصداقة والشراكة التي تربط بين الشعبين، مضيفًا «هذا الأمر يمثل دعما بسيطا للحملة التي تنفذها الحكومة المصرية لتوفير لقاحات كورونا لعموم الشعب المصري، كما يدعم الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية في القطاع الصحي».

التغلب على جائحة كورونا من خلال التضامن والشراكة

وأضاف السفير الألماني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الخميس، أن جائحة كورونا تحد كبير للعالم أجمع، وليس لألمانيا ومصر فقط، ولن يتم التغلب عليها إلا من خلال التضامن والتعاون والشراكة.

وتابع «هارتمان»: «وكما ذكر الرئيس السيسي أول أمس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يمكننا التغلب على هذه الجائحة إلا بتوفير عادل لإمكانية الشعوب في الحصول على أدوية ولقاحات ووسائل التشخيص».

وأكد استعداد ألمانيا للمساهمة في توفير اللقاحات للبدان الأخرى، مشيرًا إلى إتاحة 100 مليون جرعة للبلدان التي تحتاج إلى هذه اللقاحات بشدة من أجل دعمها وتعزيز جهودها في تعزيز مواجهة جائحة كورونا.

وعقدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد، مؤتمرا صحفيا، لاستعراض جهود التعاون بين مصر وألمانيا في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

زايد: مصر تدخل ذروة «الموجة الرابعة» خلال 4 أسابيع من الآن

وأشارت زايد، إلى أنّ مصر سوف تدخل ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد خلال 4 أسابيع من الآن، مؤكدة أنه كلما زاد معدل تطعيم المواطنين انخفضت حدة الموجة.