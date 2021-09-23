أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن موقع تسجيل لقاح كورونا لكبار السن، متاح على مدار 24 ساعة، كما تتوافر أتوبيسات «معا نطمئن.. سجل معانا»، للحصول على لقاح كورونا لكبار السن في مختلف المحافظات، وذلك تسهيلًا عليهم في التسجيل على موقع وزارة الصحة المعتمد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أولوية خاصة في سرعة تلقي لقاح كورونا، ويتلقى كبار السن رسالة بالمركز والموعد المحدد لتلقي لقاح كورونا خلال 48 ساعة.

وأضافت وزارة الصحة، أن من لا يستطيع التوجه إلى مركز لقاح كورونا، تقوم الوزارة بإرسال مندوب من الوزارة لمنازل كبار السن أو أصحاب الأمراض الذين لا يستطيعون الذهاب للمراكز وإعطائهم اللقاح في المنزل.

وأشارت الوزارة، أن ذلك يأتي حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

وأكدت الوزارة، أن طواقم طبية مختصة تقدم الخدمة بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر، وبما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها (الصحة)، ويرصد التقرير التالي خطوات تسجيل لقاح كورونا لكبار السن:

خطوات تسجيل لقاح كورونا لكبار السن

- دخول المواطن أولا على موقع تسجيل لقاح كورونا من خلال الرابط وللدخول اضغط هنا.

- ثم القيام باختيار الفئة المستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

- يقوم المواطن بملء البيانات وتتضمن الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

- الانتظار ليستقبل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

- يتم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريًا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

- وأخيراً يحصل المواطن على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.