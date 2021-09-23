الصحة: نوفر مليوني جرعة لقاح كورونا أسبوعيا في مراكز التطعيم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنّ الوزارة توفر مليوني جرعة أسبوعيا في مراكز التطعيم بمختلف المحافظات، موضحة أنّ العلاقات المصرية الطيبة مع الدول المصنّعة للقاحات، ساعدت على توفير عدد كبير من اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

رفع مصر من القائمة الحمراء للسفر لبعض الدول

ولفتت زايد، إلى رفع مصر من القائمة الحمراء للسفر لبعض الدول وأبرزها بريطانيا، والذي جرى استنادا لعدة مؤشرات، بينها إنتاج مصر لقاح سينوفاك، وتوفير الجرعات بشكل يومي للمواطنين، فضلا عن حملات توعية المواطنين، مشيرا إلى أنّ اللقاحات الموجودة في مصر لتطعيم المواطنين آمنة ومعتمدة، وهناك مباحثات مع شركتي موديرنا وبويتنك لتوفير اللقاحات لمصر.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة، في المؤتمر الذي عقدته بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، لاستعراض سبل التعاون بين مصر وألمانيا لتوفير لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ مصر ستدخل ذروة الموجة الرابعة خلال شهر من الآن.

واستقبلت مصر مساء أمس الأربعاء، مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة أسترازينيكا بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.