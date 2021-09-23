تتيح بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، الذي بدأ اليوم الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن التنسيق يتم إلكترونيًا مشددة على الطلاب بضرورة إتباع كافة التعليمات الخاصة بالتنسيق وكتابة الرغبات طبقاً للتوزيع الجغرافي.

بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الدبلومات الفنية 2021

وبوابة الحكومة المصرية لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 وموقع التنسيق الإلكتروني، بهم مجموعة من المعلومات المهمة التي يجب على الطلاب الاطلاع عليها جيداً، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

- وتقول بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الدبلومات الفنية، أنه بالنسبة للطلاب الحائزين على حوافز رياضية، يضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقا لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات المدرسية ومن المجلس القومي للرياضة قطاع الرياضة بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضي مضافا للمجموع الكلى للطالب.

تنسيق الدبلومات الفنية: يتم ترشيح الطلاب بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات

- استمرار العمل بالقواعد المعمول بها في هذا الشأن مع مراعاة تنفيذ القرارات الوزارية الجديدة التي تصدر من كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الشباب والرياضة لهذا العام 2021 في هذا الشأن.

- سيكون متاحًا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليهم اختيار رغباتهم من بينها.

- يتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات «التجارة -الحقوق - الخدمة الاجتماعية» بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

- يجب على الطالب ترتيب اختيار رغباته بعناية، حتى تكون الاختيارات ممثلة تمامًا لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها مع الالتزام بالكليات والمعاهد التي تقبل هذه المواد كما هو وارد بهذا الدليل.