كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021، موضحة أنَّه تمّ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية منذ قليل في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، مؤكدة أنه تم إعلان الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية.

تعرف على لينك نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021

وأضافت وزارة التعليم، في بيان لها، أنَّ لينك نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021 يتيح للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس، مشددة على ضرورة كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة، لافتة إلى أنَّه تمّ إعلان التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الثالثة وموعد بدءها.

تعرف على خطوات الحصول على نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021:

- الدخول على بوابة الحكومة المصرية 2021.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- كتابة الرقم السري المدون على شهادة إتمام المرحلة الثانوية.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر نتيجة الطالب بجميع البيانات.

- تظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه إليها.

- تظهر للطالب الجامعة التي سيلتحق بها.

- يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح والتي تشمل جميع البيانات.

- يرفق الطالب بطاقة الترشيح في الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

رابط نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن لينك نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021 متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومختاح أيضاً التقدم بأي شكوى بشأن التنسيق، لافتاً إلى أنه هناك مجموعة من الأماكن الشاغرة في الكليات أمام طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة في كليات التربية والحقوق والآداب.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أنه تم إعلان الأعداد التي يتم تنسيقها للمرحلة الثالثة وكذلك موعد تقليل الاغتراب لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، مشدداً على الطلاب بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة للتنسيق.