كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس المدون على شهادة الثانوية العامة، مشددة على كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

تعرف على رابط نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021

وأضافت الوزارة، أن رابط نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021، يتيح للطلاب الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك طرق الحصول على النتيجة وطرق تقليل الاغتراب، مؤكدة أنه تم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.

خطوات الحصول على نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021:

- يقوم الطالب بالدخول على رابط نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021.

- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري الخاص به.

- يضغط الطالب على زر «بحث» للحصول على النتيجة.

- تظهر نتيجة الطالب والكلية التي تم ترشيحه إليها.

- يقوم الطالب بطباعة استمارة الترشيح من على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يرفق الطالب هذه الاستمارة في أوراق التقديم للكلية.

نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الطلاب بضرورة الدخول على رابط نتيجة التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية 2021 للحصول على النتيجة، لافتًا إلى أنه هناك عدد من الكليات الشاغرة أمام طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة.

تعرف على الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة

- بعض كليات الزراعة لشعبة رياضيات.

- كليات الحقوق «انتظام وانتساب».

- كليات التربية النوعية.

- كليات التربية «تعليم ابتدائي».

- كليات التربية شعبة طفولة.

- كليات الآداب «نظام وانتساب».

- كليات التربية النوعية. «موسيقية وفنية».

- كليات التربية الفنية.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات التربية الموسيقية.

- الكليات التكنولوجية.

- المعاهد الفنية للتمريض.

- كليات التربية الرياضية.