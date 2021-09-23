«أدهم» يكتشف تواصل ياسمين رئيس مع عشيقها في الحلقة الرابعة من «60 دقيقة»

يتابع الجمهور أحداث مسلسل «60 دقيقة»، من بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والتي تواصلت في الحلقة الثالثة من العمل الدرامي، مع الفتاة التي حاولت الانتحار بعد عدم ردها على رسائلها الإلكترونية.

وبعد تأكد ياسمين من علاقتها بزوجها أدهم (محمود نصر)، طلبت مقابلتها ولكنها رفضت، وفضلت التواصل عبر الهاتف، فما الذي ستكشفه ياسمين، خاصةً بعد إثبات أدهم بأنه ضحية لقضية التحرش التي لُفقت له؟

عادت الحلقة الرابعة إلى بداية علاقة ياسمين وأدهم، حين تعرفا على بعضهما في نادي للصيد، وسرعان ما تطورت علاقتهما، ودخلا السينما سويًا، ثم سافرت معه إلى لبنان، لتبدأ بينهما قصة حب، وتخون معه عشيقها عمر (أحمد خالد صالح)، وتتزوجه وتخسر صديقتها.

واكتشف أدهم تواصل ياسمين مع عشيقها السابق عمر، ما دفعه إلى إجبارها للنزول معه بالسيارة دون وجهة محددة، وأخذ ينفعل ويعاتبها على فعلتها، حتى اضطربت ياسمين وطلبت منه الهدوء، وعندما لم يستجب لها، ألقت بنفسها من السيارة.

مواعيد عرض مسلسل «60 دقيقة»

ومن المقرر استكمال عرض حلقات المسلسل، الأربعاء المقبل، في الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على منصة شاهد vip.

أعمال ياسمين رئيس المقبلة

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14، ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلم «جارة القمر»، والذي انتهت من تصويره منذ فترة، واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال الموسم الرمضاني الماضي، في شخصية فاتن التي قدمتها بمسلسل ملوك الجدعنة.

أعمال ياسمين رئيس

شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة، ونافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه، وأيضًا فيلمها المختلف «بلاش تبوسني»، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم.