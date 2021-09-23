موعد فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية.. حل جزئى وانفراجة قريبة

تساؤلات عديدة تتردد داخل الشارع المصري عن موعد فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية بالمملكة والمتواجدة حاليًا بمصر والغير قادرة على العودة لعملها من جديد بسبب قرار المملكة العربية السعودية في فبراير الماضي بتعليق دخول المواطنين المصريين للسعودية كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الطيار أشرف لملوم رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي «تحت التأسيس»، إن موعد فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية بشكل طبيعي لم يتحدد إلى الآن، لافتًا إلى وجود مؤشرات قوية على قرب فتح الحركة الجوية بين مصر والسعودية بشكل كامل خلال الشهور القليلة المقبلة.

4 فئات مستثناة

وأضاف لـ«الوطن» أن موعد فتح الطيران السعودى للعمالة المصرية تم حله بشكل جزئي حيث سمحت المملكة العربية السعودية لشركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية بنقل العمالة المصرية التي حصلت على جرعتي التطعيم داخل المملكة قبل سفرها لمصر لقضاء الاجازة.

وأشار إلى ان شركات الطيران مسموح لها حاليا بنقل 4 فئات من مصر للسعودية وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم والمواطنين السعوديين والدبلوماسيون فضلا عن العمالة المصرية التي حصلت على جرعتي التطعيم بالمملكة.

الرحلات من مصر للسعودية لم تنقطع يوما

وأشار إلى إن الرحلات من مصر للسعودية لم تنقطع يومًا واحدًا رغم إعلان المملكة في فبراير الماضي تعليق السماح للمواطنين المصريين بدخول أراضيها، إضافة إلى 19 دولة أخرى كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد ظهور تحور للفيروس ببعض الدول، حيث نظمت شركات الطيران المصرية منذ فبراير الماضي وحتى الآن مئات الرحلات الجوية للمدن السعودية لنقل الفئات المستثناة.

ومن جهته كشف مصدر بشركة مصر للطيران، أن الشركة تنظم حاليا نحو 14 رحلة يومية إلى المدن السعودية لنقل الفئات المستثناة من قرار المملكة بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها، لافتًا إلى أن تلك الرحلات ستتضاعف حال عودة الرحلات لطبيعتها.