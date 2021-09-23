عمرو دياب يكشف عن بوستر أغنيته الجديدة «عيشنّي»

كشف الفنان عمرو دياب، اليوم، عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «عيشّني»، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ مشوقًا جمهوره للأغنية المرتقب طرحها عبر المنصات السمعية، وقناته الرسمية على يوتيوب.

عمرو دياب يطرح أغنية «أذواق»

وكشف عمرو دياب، قبل أيام، عن بوستر أغنية جديدة بعنوان «أذواق»، والمرتقب طرحها خلال الأيام المقبلة، وهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتسبب بوستر أغنية «أذواق» للفنان عمرو دياب، في حالة من الجدل فور طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خطأ لغوي في الكلمة، يتمثل في استبدال حرف الذال بـ الزين؛ الأمر الذي تداركه بعد ذلك وصحح الكلمة، ونشرها باللغة العربية الصحيحة.

عمرو دياب يطرح 3 أغنيات

وطرح عمرو دياب، في صيف 2021، وبالتحديد شهري يوليو وأغسطس، ثلاث أغنيات، وهي: «أحلى ونص»، و«اتقل»، و«الدنيا بترقص»، وشاركته في فيديو كليب الأغنية الأخيرة الفنانة هدى المفتي، وحققت الأغنيات الثلاث نسبة مشاهدة عالية وقت طرحها.

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في المملكة الأردنية الهاشمية، منتصف أكتوبر المقبل، بمدينة «العقبة»، ضمن الحملة التي أطلقتها المملكة لتنشيط السياحة الداخلية.